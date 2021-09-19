Лидера оппозиционной партии вызвали в Генпрокуратуру

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, было установлено, что «житель Ясамальского района Баку Али Алиев в своих выступлениях в соцсети Youtube использовал выражения клеветнического и оскорбляющего характера в отношении разных лиц, делал призывы, направленные на совершение насилия против граждан, размещал в информационных интернет-ресурсах запрещенную законодательством информацию, а также использовал выражения, бросающие тень на целенаправленные меры, проводимые госорганами в сфере борьбы с пандемией коронавируса и направленные на пресечение нарушений санитарно-гигиенического и карантинного режимов».

В связи с указанным Али Алиев 22 сентября 2021 года был приглашен в Генпрокуратуру, где ему было сделано предупреждение о недопустимости правонарушений во время выступлений в прессе. Было подчеркнуто, что в случае продолжения незаконных действий в его отношении будут приняты более строгие меры, предусмотренные законодательством.