Германия не признала выборы в Крыму

Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Об этом на брифинге заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

Деммер считает, что присоединение Крыма к России «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины». Деммер также подчеркнула, что предоставление возможности проголосовать на выборах в Думу жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами является нарушением международного права.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Ранее выборы в Крыму не признали Турция, ЕС, США и Великобритания.