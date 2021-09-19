Впервые за три года: самолет премьера Индии пролетел над Пакистаном

Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди, который направился с визитом в США, впервые за три года получил разрешение пролететь через воздушное пространство Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал India TV.

Ранее Пакистан трижды отказывал индийским президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Моди в использовании своего воздушного пространства для полетов в зарубежные страны. Причиной послужило изменение в 2019 году Индией статуса спорного штата Джамму и Кашмир и разделения его на две разные союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх.