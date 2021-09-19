Ильхам Алиев выступит на Генассамблее ООН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения.
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