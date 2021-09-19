Все больше школ в Азербайджане подключается к высокоскоростному интернету

Ведутся работы по подключению новых учебных заведений к Азербайджанской образовательной сети высокоскоростными оптоволоконными каналами связи. К концу текущего года ожидается обеспечение оптоволоконным подключением к интернету 478 новых учебных заведений, что охватывает более 435 000 студентов и более 34 000 учителей из 50 городов и регионов страны, сказали в Министерстве образования .

Обеспечение оптоволоконного подключения к интернету увеличит скорость передачи данных в школах, создаст возможности для новых Wi-Fi зон, а также для подключения нового компьютерного оборудования в классах, и тем самым расширит внутреннюю сеть. Кроме того, появится возможность организовать обучение в школах в инновационном формате, проводить дистанционные занятия в непрерывном режиме, а также использовать широкий спектр возможностей использования интерактивных инструментов во время уроков.

Азербайджанская образовательная сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющая образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской образовательной сетью, являются доступ в интернет, фильтрация вредоносного контента из интернета, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникаций (IP-телефония, видеоконференцсвязь), услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также техническая поддержка сетей и оборудования.