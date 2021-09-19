И крупнейший банк в Азербайджане перешел к Инвестиционному холдингу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о передаче ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) в управление «Азербайджанскому инвестиционному холдингу (АИХ)», сообщает официальный сайт главы государства.



Согласно распоряжению, к полномочиям президента Азербайджана относится принятие решения о продаже банка, его ликвидации.

К полномочиям АИХ по согласованию с президентом относятся: утверждение и досрочное аннулирование полномочий членов Наблюдательного совета и должностных лиц банка; принятие решения о повышении уставного капитала банка; утверждение внешнего аудитора банка; принятие решения о выплате дивидендов; создание/ликвидация дочерних структур банка.

Согласно распоряжению, Наблюдательный совет банка будет состоять из пяти человек.