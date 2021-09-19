Турция направляет дополнительные войска в Сирию в преддверии ключевой встречи с Путиным

Отдел информации 17:57

Турция направила дополнительный воинский контингент на северо-запад Сирии, в преддверии критической встречи с лидерами России и Ирана, запланированной на следующей неделе. Это свидетельствует о её решимости продолжать блокирование наступления на одну из последних линий фронта сирийской войны. Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечается, правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана давно опасается, что попытка поддерживаемых Россией сирийских сил продвинуться на бастион повстанцев в Идлибе приведет к ещё большему росту числа беженцев, стремящихся перейти турецкую границу.

Хотя нет никаких признаков полномасштабного наступления, рост числа атак российских самолетов и сирийских сил на эту территорию привлек внимание турецких официальных лиц, которые уже сталкиваются с растущей внутренней критикой по поводу стоимости размещения самого большого в мире контингента беженцев. Ожидается, что Эрдоган затронет эскалацию в Идлибе, когда 29 сентября встретится с Владимиром Путиным и другим видным сторонником сирийского режима - президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом Bloomberg сообщили на условиях анонимности двое турецких официальных лиц. По словам источников агентства, тысячи солдат из дополнительного контингента помогут сдержать любые попытки сирийских войск провести наземную операцию против Идлиба, а также позволят контролировать дороги, ведущие к турецкой границе. Ситуация вокруг Идлиба была в основном статичной с марта 2020 года, когда Эрдоган и Путин заключили соглашение о перемирии, положившее конец ожесточенным боевым действиям между турецкими и сирийскими силами. Однако президент Сирии Башар Асад намерен добиться полной победы в разрушительной 10-летней войне. А на недавней встрече в Кремле с сирийским лидером, состоявшейся на прошлой неделе, Путин назвал продолжающееся присутствие иностранных войск, не санкционированное правительством Асада, «главной проблемой» Сирии. Это стало последним из серии требований России к Турции и немногочисленным силам США на контролируемом курдами востоке вывести свои войска.

Однако, как отмечают авторы Bloomberg, этого не случится. «Мы не можем принять новую волну беженцев, - сказал министр обороны Турции Хулуси Акар во время визита на сирийскую границу 11 сентября, на следующий день после того, как исламские боевики убили трех турецких солдат в Идлибе. - Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить миграцию. В основе этого лежит обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Мы к этому стремимся». Акар опроверг критику министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Турция не выполняет взятые на себя в 2018 году обязательства по отделению радикальных исламистов от других противников Асада в Идлибе. Агентство Bloomberg также объясняет, что согласно соглашению 2016 года, Европейский Союз заплатил Турции миллиарды долларов за размещение сирийцев, спасающихся от войны и стремящихся обосноваться в Европе, где наплыв мигрантов вызвал политические конвульсии в нескольких государствах. В настоящее время в Турции проживает почти четыре миллиона сирийцев, и поскольку во время пандемии экономика государства пошатнулась, а захват власти талибами в Афганистане угрожает новым кризисом с беженцами, сопротивление их присутствию внутри страны усилилось.