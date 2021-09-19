В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании были заслушаны показания владельца компании «Офисный мир» Асифа Агаева.

«Он часто приобретал у нас товар. Иногда расплачивался на месте, а бывало, что заносил деньги потом. В прошлом году Салим сказал, что мы должны заключить официальный договор с министерством. Были согласованы цены, заключен договор, после чего были перечислены деньги», - сказал Асиф Агаев.

По словам свидетеля, позже Салим Ализаде пришел к ним в офис и рассказал о поручении министра иностранных дел о проведении ремонта.

«Ему нужны были деньги. Министерство перевело на счет нашей компании 60 тысяч манатов, а мы продали им товар на сумму 18 тысяч манатов. Согласно договору, товары на оставшуюся сумму в 42 тысячи манатов мы должны были поставить до конца года. Но Салим попросил обналичить эти деньги и передать ему в качестве долга. Он ссылался на поручение из министерства», - сказал он.

В свою очередь, Салим Ализаде заявил, что картриджи и канцелярские товары действительно были закуплены в магазине «Офисный мир». Что касается, оставшейся суммы в 42 тысячи манатов, то по словам экс-чиновника, они были потрачены на оплату труда рабочих.

Затем на процессе был допрошен свидетель Рамин Гусейнов, который заявил, что не знает никого из обвиняемых. Мужчина отметил, что его имя было указано в качество бухгалтера одной из компаний.

«Мой дядя болел и ему нужны были деньги для лечения. Я дважды обналичивал деньги. В первый раз 129 тысяч манатов, во второй раз - 97 тысяч манатов. За эти услуги я получил 800 манатов, которые потратил на покупку лекарств для дяди. Через некоторое время компания была закрыта», - сказал он.

Следующий свидетель Мурват Велишов отметил, что на его имя было зарегистрировано пять ООО: «Я был безработным. Я передал доверенность своей знакомой Расмие Газиевой, которая вела все дела. За каждую компанию я получал в месяц по 100 манатов, на которые и жил. Но в последнее время Расмия перестала платить мне, и я решил отобрать эти компании. Вскоре я узнал, что на них висит налоговая задолженность в 8 тысяч манатов».

Свидетель также заявил, что не имел представления, чем занимаются компании, зарегистрированные на его имя.

Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.

Напомним, что согласно обвинению, Фархад Моллазаде, будучи в сговоре с Салимом Ализаде, присвоил 2,54 миллиона манатов, заказывая через различные фирмы подарки, сувениры и канцелярские принадлежности для МИД. Присвоение средств осуществлялось путем вмешательства в тендеры и объявления победителями нужных им фирм.