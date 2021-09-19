Всего 100 манатов владельцу компаний, через которые чиновники МИД отмывали миллионы Haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании были заслушаны показания владельца компании «Офисный мир» Асифа Агаева.
Асиф Агаев заявил, что знает лично Салима Ализаде, который покупал у него в магазине канцелярские принадлежности.
«Он часто приобретал у нас товар. Иногда расплачивался на месте, а бывало, что заносил деньги потом. В прошлом году Салим сказал, что мы должны заключить официальный договор с министерством. Были согласованы цены, заключен договор, после чего были перечислены деньги», - сказал Асиф Агаев.
По словам свидетеля, позже Салим Ализаде пришел к ним в офис и рассказал о поручении министра иностранных дел о проведении ремонта.
«Ему нужны были деньги. Министерство перевело на счет нашей компании 60 тысяч манатов, а мы продали им товар на сумму 18 тысяч манатов. Согласно договору, товары на оставшуюся сумму в 42 тысячи манатов мы должны были поставить до конца года. Но Салим попросил обналичить эти деньги и передать ему в качестве долга. Он ссылался на поручение из министерства», - сказал он.
В свою очередь, Салим Ализаде заявил, что картриджи и канцелярские товары действительно были закуплены в магазине «Офисный мир». Что касается, оставшейся суммы в 42 тысячи манатов, то по словам экс-чиновника, они были потрачены на оплату труда рабочих.
Затем на процессе был допрошен свидетель Рамин Гусейнов, который заявил, что не знает никого из обвиняемых. Мужчина отметил, что его имя было указано в качество бухгалтера одной из компаний.
«Мой дядя болел и ему нужны были деньги для лечения. Я дважды обналичивал деньги. В первый раз 129 тысяч манатов, во второй раз - 97 тысяч манатов. За эти услуги я получил 800 манатов, которые потратил на покупку лекарств для дяди. Через некоторое время компания была закрыта», - сказал он.
Следующий свидетель Мурват Велишов отметил, что на его имя было зарегистрировано пять ООО: «Я был безработным. Я передал доверенность своей знакомой Расмие Газиевой, которая вела все дела. За каждую компанию я получал в месяц по 100 манатов, на которые и жил. Но в последнее время Расмия перестала платить мне, и я решил отобрать эти компании. Вскоре я узнал, что на них висит налоговая задолженность в 8 тысяч манатов».
Свидетель также заявил, что не имел представления, чем занимаются компании, зарегистрированные на его имя.
Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.
Напомним, что согласно обвинению, Фархад Моллазаде, будучи в сговоре с Салимом Ализаде, присвоил 2,54 миллиона манатов, заказывая через различные фирмы подарки, сувениры и канцелярские принадлежности для МИД. Присвоение средств осуществлялось путем вмешательства в тендеры и объявления победителями нужных им фирм.