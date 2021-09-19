Nar обеспечил первоклашек в Тертере и Физули школьными принадлежностями

В первый школьный день - 22 сентября Nar поддержал школы, поврежденные снарядами, выпущенными армянами во время Отечественной войны. Оператор мобильной связи обеспечил школьными принадлежностями первоклассников сел Ашагы Алханлы и Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района, а также сел Гапанлы и Союлан Тертерского района.

В перечень принадлежностей входят: школьные ранцы, тетради, карандаши и другие канцелярские принадлежности, которыми в течение учебного года будут пользоваться более 70 учеников.

Представители Nar встретились со школьниками, вручили им подарки и пожелали успехов в новом учебном году.

На встрече было заявлено, что основной задачей мобильного оператора является поддержка образовательных учреждений, пострадавших от войны.

Для Nar - всегда поддерживающего развитие и просвещение детей и молодежи в Азербайджане, стало традицией обеспечивать школы книгами и школьными принадлежностями. Оператор мобильной связи реализовал ряд успешных проектов, для того чтобы привить детям важность образования и сформировать привычку читать.