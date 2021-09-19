Заместитель Лаврова: сопредседатели планируют встретиться с Байрамовым и Мирзояном

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении на полях Генассамблеи ООН. Об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«В настоящее время тройка сопредседателей планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – и друг с другом, и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Если это состоится, то это стало бы хорошим знаком, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания», – сказал замминистра.

Руденко также сказал, что «контакты продолжаются... И наш сопредседатель Минской группы посещал Баку и Ереван, провел там ряд встреч, в т.ч. на высшем уровне».