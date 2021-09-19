Ровшан Рзаев заявил, что абсолютное большинство беженцев хотят вернуться в Карабах

Ровшан Рзаев проинформировал журналистку о государственной политике, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами в Азербайджане. Было отмечено, что решение проблем этой категории людей является одним из приоритетов социальной политики главы государства. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также проявляет большую заботу и внимание к людям, которые были изгнаны с родной земли.

Было отмечено, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться на освобожденные от оккупации территории - на постоянное место жительства. Процесс возвращения начнется после обеспечения безопасности и достойных условий жизни в этих районах.

Ровшан Рзаев добавил, что Армения, превратив в руины оккупированные ею территории, стремилась уничтожить материальное и духовное наследие азербайджанского народа, созданное на протяжении веков в Восточном Зангезуре и Карабахе. Было подчеркнуто, что объективный, точный и беспристрастный подход авторитетных и известных журналистов является важным условием доведения до мировой общественности правды о оккупации и ее последствиях, а также ситуации, сложившейся после военно-политической победы Азербайджана.

Айла Яклы отметила, что в течение последних двух дней она путешествовала по освобожденным территориям. В частности, она побывала в Агдаме, Физули и Шуше.

Затем были даны ответы на интересующие журналистку вопросы.