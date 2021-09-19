Ламы против коронавируса

Новое исследование британских ученых показало, что маленькие антитела (так называемые нанотела), обнаруженные в организме лам, могут быть эффективны при лечении коронавируса, причем потенциально - в виде назального спрея. Об этом пишет Русская служба BBC.

Отмечается, что эти нанотела можно воспроизвести в лабораторных условиях. Работают они так же, как антитела в организме человека: прикрепляясь к вирусам и бактериям, они служат маркером для иммунного ответа организма. Нанотела, по словам ученых, прикрепляются к патогенам особенно плотно.

Профессор Джеймс Нэйсмит из университета Розалинд Франклин (штат Иллинойс, США) считает результаты нового исследования многообещающими и говорит, что зараженных крыс препарат полностью излечил за шесть дней. Но на людях он пока не опробован.

Первый образец нанотел был получен от штатной ламы университета по имени Фифи. Ей ввели образец белка, похожего на белок коронавируса, чтобы спровоцировать иммунную реакцию.