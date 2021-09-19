Макрону посоветовали перестать возмущаться и взять себя в руки

Такое заявление Джонсон сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться из-за созданного недавно оборонного альянса AUKUS, куда входят США, Австралия и Великобритания. Об этом пишет The Independent.

«Думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки... Создание AUKUS — это огромный шаг в сторону развития международной безопасности», — считает британский премьер.

Отмечается, что обращение Джонсона прозвучало на смеси английского и французского языков (prenez un grip и donnez-moi un break).

По словам Джонсона, подписанное соглашение нужно воспринимать как фундаментальный шаг к глобальной безопасности: «Это три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу и создают новое партнерство для обмена технологиями. Это не что-то эксклюзивное, это не попытка кого-то вытеснить. И это соглашение не враждебное Китаю».