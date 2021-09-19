Видеофакт: Армяне открывают огонь в Агдаме

Сегодня, приблизительно в 12:00, в направлении села Галайчилар Агдамского района солдаты азербайджанской армии сняли на видео очередную провокацию незаконных армянских вооруженных формирований на прилегающей территории.

Как видно из видеозаписи, армянский боевик в назначенное время стреляет в воздух из вверенного ему автомата и скрывается.

Совершая подобные провокации, армяне каждый раз заявляют российским миротворцам о якобы нарушении режима прекращения огня, предоставляя тем самым им ложную информацию

На видео отчетливо видно, что провокацию совершают именно армянские боевики.