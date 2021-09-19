Джейхун Байрамов: Перезагрузка отношений принесет выгоду Азербайджану и Армении

Выступая на заседании, министр Джейхун Байрамов отметил, что «ГУАМ является важной платформой для обеспечения прочного мира и развития. Наше сотрудничество основано на общих обязательствах и общепризнанных правилах и принципах международного права, взаимном доверии и уважении интересов друг друга».

В Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

Глава МИД Азербайджана заявил, что «международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от своих реваншистских подходов и вместо этого воспользовалась бы возможностью для устойчивого мира и развития».

По его словам, которые приводит МИД Азербайджана, «нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе».

Глава МИД Азербайджана отметил, что после совместного заявления от 10 ноября 2020 года, а также трехстороннего заявления азербайджанской, российской и армянской сторон от 11 января 2021 года, Азербайджан, Армения и Россия начали работу по конкретным направлениям для открытия транспортных коммуникаций в регионе.

«Перезагрузка отношений значительно ускорит торговлю и транспортные перевозки через Армению и Азербайджан, что принесет выгоду как этим странам, так и партнерам. Это станет важным фактором нормализации отношений и сыграет позитивную роль в создании условий для прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами. Трехсторонняя рабочая группа по вопросам, связанным с открытием коммуникаций в регионе, начала работу по конкретным направлениям. Хотя открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается заблокировать прогресс, используя тактику создания препятствий и затягивания переговоров», – сказал Джейхун Байрамов.

Байрамов подчеркнул, что применение международного права является условием для мира, безопасности и развития: «К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты необходимо решать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран».