Турецкая компания отказалась строить в Грузии ГЭС

Турецкая компания ENKA Renewabels расторгла контракт c правительством Грузии на строительство гидроэлектростанции Намахвани. Об этом говорится в сообщении компании. Решение было принято ENKA Renewables из-за нарушений контракта со стороны правительства Грузии и непредвиденных обстоятельств.

"Компания уведомляет грузинское государство о расторжении этого соглашения из-за нарушения договора и форс-мажорных обстоятельств", - сказано в тексте.

В Минэкономики Грузии пока не прокомментировали данную информацию, передает Sputnik Грузия.

Соглашение между ENKA Renewables и правительством Грузии о строительстве, управлении и эксплуатации Намахванского каскадного гидроэнергетического проекта было подписано в апреле 2019 года. По контракту инвестор обязывался вложить в проект 830 млн долларов.