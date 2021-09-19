Кабмин об отмене дистанционного обучения

В Азербайджане отменено требование о дистанционном обучении и утвержден переход на очное образование. Об этом говорится в разъяснении Кабинета министров к постановлению о внесении изменений во «Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в период режима особого карантина в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане».

В соответствии с постановлением, не менее 80% сотрудников всех научных и образовательных учреждений (независимо от трудовых или гражданско-правовых договоров) допускаются к работе при наличии хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, а с 1 октября - обязательно наличие обеих доз вакцин, либо наличие сертификата об иммунитете.

Согласно постановлению: отменено требование дистанционного обучения и определен переход к очной форме обучения; отменяется участие учащихся в очных занятиях в добровольном порядке; отменяется требование сменной работы в образовательном учреждении; сняты ограничения на порядок и продолжительность занятий; отменено требование 60-минутного перерыва для дезинфекции; не менее 80% сотрудников образовательных учреждений должны иметь паспорт COVID-19. Это требование не распространяется на образовательные учреждения, где обучается менее 200 студентов; все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средних профессиональных учебных заведениях, должны иметь паспорт COVID-19; снят запрет на прием на работу преподавателей и технического персонала старше 65 лет; отменяется 10-минутный перерыв между занятиями; отменено требование, чтобы за каждой партой в классных комнатах сидел только один ученик; одновременное использование аудиторий в вузах и ссузах не должно превышать 70% доступной площади; будет снят запрет на столовые (кафетерии), спортивные и актовые залы, библиотеки и бассейны в образовательных учреждениях.