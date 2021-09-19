Байден и Макрон наконец поговорили

Лидеры двух стран договорились встретиться в Европе в конце октября 2021 года. Также стороны решили провести серию углубленных консультаций в контексте споров из-за создания альянса AUKUS (Австралия, США, Великобритания).

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефонной связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает Белый дом, лидеры согласились, что улучшить ситуацию могли бы открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона. Соединенные Штаты также признают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО", - говорится в сообщении.

В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, сообщает Белый дом.