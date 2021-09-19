Байден и Макрон наконец поговорили
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефонной связи. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидеры двух стран договорились встретиться в Европе в конце октября 2021 года. Также стороны решили провести серию углубленных консультаций в контексте споров из-за создания альянса AUKUS (Австралия, США, Великобритания).
Как сообщает Белый дом, лидеры согласились, что улучшить ситуацию могли бы открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона. Соединенные Штаты также признают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО", - говорится в сообщении.
В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, сообщает Белый дом.