«Нас настигло другое бедствие»: Афганистан на грани голода

Засуха настигла 7,3 миллиона человек в 34 провинциях Афганистана. По словам главы Управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Рейна Паулсена, если ситуация не изменится, люди окажутся на грани недоедания.

Миллионы афганцев могут столкнуться с голодом и оказаться без средств к существованию из-за засухи, пишет The Guardian.

Фермерам из Кандагара, где земли всегда были плодородными, не хватает воды для ведения работ. «Война прекратилась, мир вернулся. Но нас настигло другое бедствие: засуха», – говорит один из фермеров.

Также в Афганистане возникла проблема с продовольствием после прихода к власти «Талибана». Многие жители остались без работы, цены на продукты растут с каждым днем. По словам руководителя продовольственной программы в Кабуле, уже 14 миллионов жителей столкнулись с острым голодом, и стране необходима гуманитарная помощь. По мнению экспертов, экономику Афганистана, зависимую от иностранной поддержки, ждет крах: талибам неоткуда брать деньги, а большинство мировых лидеров не хочет поддерживать их.