«Нас настигло другое бедствие»: Афганистан на грани голода
Миллионы афганцев могут столкнуться с голодом и оказаться без средств к существованию из-за засухи, пишет The Guardian.
Засуха настигла 7,3 миллиона человек в 34 провинциях Афганистана. По словам главы Управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Рейна Паулсена, если ситуация не изменится, люди окажутся на грани недоедания.
Фермерам из Кандагара, где земли всегда были плодородными, не хватает воды для ведения работ. «Война прекратилась, мир вернулся. Но нас настигло другое бедствие: засуха», – говорит один из фермеров.
Также в Афганистане возникла проблема с продовольствием после прихода к власти «Талибана». Многие жители остались без работы, цены на продукты растут с каждым днем. По словам руководителя продовольственной программы в Кабуле, уже 14 миллионов жителей столкнулись с острым голодом, и стране необходима гуманитарная помощь. По мнению экспертов, экономику Афганистана, зависимую от иностранной поддержки, ждет крах: талибам неоткуда брать деньги, а большинство мировых лидеров не хочет поддерживать их.