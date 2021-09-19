Жителей Баку посчитали
Согласно статистике на начало 2021 года, в Баку официально проживает 2 миллиона 300,5 тысячи человек.
По данным Бакинского городского управления статистики, плотность населения на квадратный километр составила 1 075 человек.
Согласно статистике на начало 2021 года, в Баку официально проживает 2 миллиона 300,5 тысячи человек.
По данным Бакинского городского управления статистики, плотность населения на квадратный километр составила 1 075 человек.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.