Переговорив с Байденом, Макрон решил вернуть посла Франции в США

Посол Франции, которого ранее отозвали из Вашингтона после создания нового альянса между США, Австралией и Великобританией, вернется в американскую столицу на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам телефонного разговора американского и французского президентов.

«Президент Эммануэль Макрон решил, что посол Франции вернется в Вашингтон на следующей неделе. Затем он начнет интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США», — цитирует РБК сообщение.