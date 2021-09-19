Токаев заявил об истощении нефтяных запасов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей поездки в Актау коснулся проблемы истощения нефтяных запасов и сокращения нефтедобычи к 2030 году.

В своем выступлении глава казахстанского государства затронул вопрос дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, в том числе в части освоения новых месторождений в регионе. Он напомнил о своем решении начать освоение крупных месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", общая стоимость которых составляет около 5 миллиардов долларов, пишет Sputnik Казахстан.

Кроме того, Токаев коснулся проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений и сокращением добычи нефти к 2030 году. Для решения этого вопроса президент Казахстана призвал активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых месторождений.