Сенсационные данные об эксперименте с коронавирусом в Ухане

Команда расследователей Drastic Research утверждает, что обнаружила документацию 2018 года, согласно которой ученые из Уханя подавали на правительственный грант с экспериментом по заражению летучих мышей коронавирусом. Об этом пишет Русская служба BBC.

Из обнаруженных расследователями документов следует, что всего за 18 месяцев до официального начала пандемии ученые предлагали обработать пещеры с летучими мышами в провинции Юньнань наночастицами, содержащими "белки нового гибридного вируса" из разряда коронавирусов, инфицирующих летучих мышей.

Целью этого эксперимента было дать летучим мышам иммунитет от новых коронавирусов, чтобы предотвратить их потенциальное распространение среди людей.

The Daily Telegraph пишет, что специалисты изменили бы при этом коронавирус так, что в теории он смог бы легче адаптироваться к организму человека. Предложение включало планы по смешиванию природных штаммов коронавируса высокого риска с более заразными, но менее опасными разновидностями.

BBC отмечает, что автором заявки на тендер был не китайский ученый, а британский зоолог Питер Дацак из американской компании EcoHealth Alliance, плотно работавшей с Уханьским институтом. В состав его группы входил Ши Чжэнли, исследователь WIV, а также американские ученые из Университета Северной Каролины и Национального центра здоровья дикой природы Геологической службы США. В Минобороны США отказались финансировать проект. «Предложенный проект, возглавляемый Питером Дацаком, мог поставить под угрозу местное население», — указали в министерстве.

Подлинность документов якобы подтвердил бывший сотрудник администрации Дональда Трампа.

В Drastic призывают научное сообщество тщательно изучить возможность того, что вирус был специально распространен среди людей, так как в обнаруженных документах, как утверждается, предполагается, помимо прочего, заражение людей вирусом в контролируемых условиях.