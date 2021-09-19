Имаму Амили посоветовали говорить не о войне, а о мире

Согласно сообщению пресс-службы УМК, Аллахшукюр Пашазаде отметил, что слова, озвученные имамом Ардебильской мечети в преддверии первой годовщины начала 44-дневной Отечественной войны и Дня памяти шехидов, в азербайджанском обществе были восприняты с сожалением и вызвали у верующих справедливое недовольство. В связи с этим в УМК поступают многочисленные обращения.

«Заявляем, что пресловутые высказывания Амили не служат укреплению ирано-азербайджанских отношений, углублению дружеских и братских отношений между нашими народами. Как и подчеркнула иранская сторона, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, освободив свои земли», – отметил глава УМК.

«К сожалению, имам Ардебильской мечети предпочел закрыть глаза на вандализм сепаратистов. Нам, верующим, следует говорить не о войне, а о мире, примирении», − сказал глава УМК.

Далее А.Пашазаде подчеркнул, что подобные выступления могут нанести ущерб отношениям дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, добрососедству, абсолютно противоречат духу исламской солидарности. «Карабахский конфликт завершен, - сказал шейх уль-ислам. - Думаю, было бы лучше, если бы Амили направил свои проповеди в этом направлении».

Напомним, ранее имам Ардебильской мечети Сеид Хасан Амили выступил с провокационнным заявлением в адрес Баку. В отместку за военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана и погранично-таможенный контроль над иранскими грузовиками на дороге Горис - Кафан имам Амили призвал КСИР провести военные маневры у границ Азербайджана.