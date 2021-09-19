Махир Эмрели снова забил теперь в Кубке Польши; видео
Футболист сборной Азербайджана и варшавской «Легии» Махир Эмрели вслед за своим дебютным голом в чемпионате Польши, забитым в минувшее воскресенье, открыл счет мячам и в Кубке Польши.
«Легия» в матче 1/32 финала играла в гостях против команды «Вигры», выступающей в третьей по рангу польской лиге, и победила со счетом 3:1. Третий гол у действующих чемпионов Польши забил Махир Эмрели. Он отличился на 80-й минуте. Азербайджанский форвард принял мяч в штрафной площади, выиграл борьбу у защитников и здорово пробил!