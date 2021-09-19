Санду настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Кишинев настаивает на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне, заявила президент Молдовы Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН.

"В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной. Это касается и вывода или уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, что является экологической угрозой для всего региона, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - заявила Санду, которую цитирует РИА Новости.

Санду подчеркнула, что Кишинев намерен найти исключительно мирное решение для урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и целостности Молдовы.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, недалеко от границы с Украиной, один из самых больших в Европе.

Генеральная ассамблея ООН еще в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Ранее Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.