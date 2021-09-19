Ученые обнаружили «российский» штамм коронавируса

В России в 2021 году появился новый штамм коронавируса, после этого он успел распространиться на другие страны, говорится в препринте исследования ученых из Нидерландов, опубликованном на сайте bioRxiv.

Новый вариант вируса получил название B.1.1.523. Он впервые был обнаружен в Москве, первые случаи зарегистрированы в феврале, к августу число случаев заражения этой мутацией в РФ достигло 345. «Тот факт, что первые случаи были зафиксированы в России, указывает на то, что этот вариант появился в этой стране», — говорится в отчете о результатах исследования, который цитирует РБК.

На втором месте по количеству выявленных случаев заражения новым штаммом Германия, там известно о 92 заражениях. B.1.1.523 также нашли в США, Великобритании, Бельгии, Финляндии, Швейцарии и других странах.

Наибольший рост в числе заразившихся этой мутацией происходил весной, пик пришелся на май. К июлю выявляемость нового штамма упала.

Ученые отмечают, что вариантами коронавируса, вызывающими беспокойство, являются те штаммы, которые обладают признаками большей заразности и способностью противостоять иммунитету. Новый штамм B.1.1.523 обладает одинаковыми мутациями с вариантами, которые уже признаны вызывающими беспокойство, сообщают они.