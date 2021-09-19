Полиция Армении ищет интернет-оскорбителя Пашиняна

Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армянской полиции.

"Возбуждено уголовное дело по статье 137.1 "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью". Оно связано с оскорбительными комментариями под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Фейсбуке. Дело направлено в Следственный комитет", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители проводят мероприятия по выявлению автора комментария.