В лерикском селе продавали жителям Баку фальшивые COVID-паспорта

Группу лиц, выдававших фальшивые свидетельства о вакцинации, выявили в Лерикском районе Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, в ходе разбирательства были выявлены обоснованные подозрения в том, что житель села Сийов Махир Алиев, находясь в сговоре с заведующим медпункта в селе Вов, односельчанином Анаром Масталиевым, выдал документы об иммунизации нескольким жителям Баку без фактической вакцинации.

В отношении указанных лиц в Ленкоранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.