Нарастает конфронтация между Марокко и Алжиром

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о закрытии воздушного пространства страны для всей марокканской авиации, пишут западные СМИ.

"Высший совет безопасности принял решение немедленно закрыть воздушное пространство страны для всех марокканских гражданских и военных самолетов, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко", - цитируют СМИ официальное заявление правительства страны.

Напомним, что Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24 августа, обвинив соседнюю страну во "враждебных действиях".