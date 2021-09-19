Умер композитор, написавший музыку к знаменитому телешоу

Умер Мэттью Стрэкан – британский композитор, автор музыки к известной телеигре "Кто хочет стать миллионером?". Ему было 50 лет.

Как сообщает The Sun, врачи, прибывшие в дом Стрэкана в Туикенеме, вызвали полицию, чтобы сообщить о внезапной смерти композитора. Причина будет установлена после вскрытия и проведения всех необходимых исследований. Представители Скотленд-Ярда считают, что смерть не была подозрительной.

Стрэкан написал саундтреки для таких телешоу, как Question Time, Britain's Brainiest и Winning Lines. Музыкальную тему к телешоу "Кто хочет стать миллионером?", которая сделала его знаменитым, можно услышать в фильмах "Миллионер из трущоб" и "Мой мальчик".