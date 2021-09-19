И «Чистый город» ушел в Инвестиционный холдинг
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ОАО "Тамиз шахар" (Чистый город) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Согласно документу, утвержден состав Наблюдательного совета ОАО "Тамиз шахар".
ОАО "Чистый город" было создано с распоряжением президента 6 августа 2008 года с целью улучшения работы коммунальной службы, работы городского транспорта, устранения проблем в обеспечении отопления, решения проблемы сбора и ликвидации бытовых отходов.