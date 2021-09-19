США готовят ударные санкции по России. В списке: Патрушев, Бортников, Песков, Собянин… и все окружение Путина

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует с 1 октября вашингтонской администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министры РФ, крупные российские бизнесмены, общественные деятели, журналисты.

В нем утверждается, что указанные лица, по версии американских законодателей, могут быть причастны к нарушениям прав человека. В документе отмечается, что "в течение 180 дней после принятия закона президент США должен представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение, содержащее подробное обоснование относительно того, соответствует ли кто-то из лиц, перечисленных в подразделе, критериям для введения санкций", согласно разделу положениям "Глобального акта о правах человека имени Магнитского".

В приведенный список включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, секретарь Совбеза РФ Дмитрий Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин. В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов.