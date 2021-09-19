США готовят санкции против Маргариты Симоньян
Как уже сообщалось ранее, Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует с 1 октября вашингтонской администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министры РФ, крупные российские бизнесмены, общественные деятели, журналисты.
В перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.