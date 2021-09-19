В Ростовской области сотрудники полиции задержали четырех граждан Азербайджана, которые пересекли госграницу в обход пункта пропуска.

Как пишут российские СМИ, ранее эти граждане Азербайджана уже попадали в поле зрение правоохранителей и во въезде в Россию им было отказано.

При этом, для незаконного пересечения задержанные нашли граждан Украины, которые за 1,5 тысячи долларов США с каждого помогли с незаконным переходом.

После проверки на задержанных могут возбудить уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Стоит отметить, что задержанные азербайджанцы оказались невъездными в Россию из-за ложных сведений о себе или о целях пребывания в стране.