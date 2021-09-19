Ребенок родился с физическими отклонениями и когда его выписывали из больницы, семье выставили счет в 22 тысячи лир (1 манат равен пяти турецким лирам – ред.). Али Гурбанов не смог выплатить счет, и вскоре семью настигла еще одна беда - мужчина заболел коронавирусом.

Согласно информации, проживающий в городе Керфяз Али Гурбанов женился на бежавшей из Китая уйгурке по имени Мухаббат. У семейной пары есть годовалый сын по имени Хамза.

Али Гурбанова в тяжелом состоянии разместили в больницу, которая потребовала оплатить лечение стоимость в 15 тысяч лир. Мужчина не смог оплатить сумму, из-за чего его выписали, не завершив лечение.

Уроженец Азербайджана уже полгода, как не может встать с постели и каждый день силы покидают его. Из-за отсутствия страховки и наличия большой задолженности, его отказываются госпитализировать в больницы. Семья Гурбанова выживает только благодаря помощи соседей.

«Мы днями остаемся голодными. Если бы не помощь соседей, то давно бы умерли с голода», - рассказал местным журналистам уйгурка Мухаббат, которая пытается выходить мужа.