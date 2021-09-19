Ирфан Кая Ульгер: «Азербайджан должен строить и восстанавливать и армянскую часть Карабаха» выкладка известного турецкого аналитика
Пашинян протянул Эрдогану оливковую ветвь мира, но при этом сделал вид, будто забыл про ключевые условия, выдвинутые Турцией для нормализации отношений с Арменией, утверждает известный турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя haqqin.az заявление турецкого лидера на пресс-конференции перед отлетом на Генассамблею ООН. Эрдоган сообщил прессе, что армянский премьер просит о тайной встрече с ним.
В отличие от Пашиняна, подчеркивает турецкий политолог, Эрдоган не забыл своих условий и передал ему, что если хочет встретиться, пусть сделает хоть какие-то из давно предлагаемых ему шагов. Напомнил турецкий президент и о таком основополагающем требовании, как открытие Зангезурского коридора.
По мнению Ирфана Кая Ульгера, заявленные не в первый раз условия Эрдогана - единственный путь нормализации отношений Турции с Арменией.
«Еще в 1993 году Турция обозначила три проблемы, мешающие ее сотрудничеству с Арменией. После распада СССР Турция никогда не проявляла предвзятого отношения к южнокавказским странам и признала независимость всех трех государств. Однако из-за агрессии и оккупации Ереваном азербайджанских земель Анкара прервала все отношения с Арменией и закрыла армяно-турецкую границу. На протяжении 30 лет освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации было первым требованием Турции к Армении для нормализации отношений. Второе условие - прекращение ничем не обоснованных обвинений Турции в якобы имевшем место «геноциде армян» в Османской империи. И наконец, третье условие - положить конец территориальным претензиям Армении на восточно-анатолийские земли Турции», - напоминает политолог.
Вопрос освобождения азербайджанский земель практически отпал в результате победоносной 44-дневной войны азербайджанской армии. Но без выполнения остальных двух условий встреча Эрдогана и Пашиняна не представляется возможной, считает Ульгер.
«То, что Пашинян ищет встречи с Эрдоганом, то есть выражает желание нормализации отношений, исходит из осознания армянским премьером факта, что без восстановления транспортных, торгово-экономических связей Армении с соседними странами она не сможет выйти из экономического кризиса. Хотя он при любой возможности и клянется в преданности Москве, но будущее своей страны связывает с Западом. При детальном анализе выступлений и действий армянского премьера очевидно - российский тренд для Пашинян тупиковый. Двигаясь в этом тренде, Армения пришла в такое состояние, что каждый третий ее гражданин эмигрировал или готовится покинуть страну. В такой обстановке нынешней власти очень нужны скорые положительные перемены в социально-экономической жизни.
Но вопрос в том, сможет ли нынешний армянский премьер пойти на решение двух ключевых условий для потепления армяно-турецких отношений. Ведь «геноцид» и притязания в качестве репарации на восточные турецкие земли – это основа идеологии армянской диаспоры в США, Франции, России и других странах. Да и окружение премьера тоже не готово отказаться от этих претензий к Турции. Так что перед Пашинян сейчас дилемма: снять требования к Анкаре и интегрировать страну в региональные проекты, экономическое сотрудничество или из страха перед диаспорой и РФ оставить Армению в изоляции», - делает вывод эксперт.
Как предполагает Ульгер, армянский премьер может пойти на постепенный отказ от армянских претензий к Турции, во всяком случае начать диалог по поиску компромисса, который бы устроил турецкую сторону. «Вполне возможно, что Армения наконец-то откроет Зангезурскую дорогу и преподнесет это Эрдогану как акт доброй воли. Но вряд ли это приведет к контактам нам высшем уровне, как того хочет Пашинян. Ведь претензии, связанные с «геноцидом» и анатолийскими территориями, при этом останутся, а они являются угрозой безопасности и территориальной целостности Турции. А значит даже гипотетически встреча Эрдогана и Пашиняна в ближайшее время практически нереальна», - констатирует Ульгер.
Что же касается Азербайджана, то, по мнению политолога, после заключения трехстороннего соглашения от 10 ноября ситуация в Карабахе больше похожа на переходный период. Угроза сепаратизма в гораздо меньшей степени, чем перед 44-дневной войной, но все же остается. И в нынешней ситуации с размещением российских миротворцев в Карабахе устранить такую угрозу Азербайджан может лишь путем интеграции карабахских армян.
«Чем раньше начнется этот процесс, тем меньше будет разговоров об «Арцахе» и др. Пока же зона ответственности российских миротворцев остается уязвимой для внешнего влияния. Поэтому процесс восстановления, реконструкции и интеграции, который активно продвигает Баку в Карабахе, должен охватывать весь регион, включая районы проживания армян, так как эти районы являются частью Азербайджана», - так турецкий эксперт видит возможность стабилизации Карабахского региона.