В отличие от Пашиняна, подчеркивает турецкий политолог, Эрдоган не забыл своих условий и передал ему, что если хочет встретиться, пусть сделает хоть какие-то из давно предлагаемых ему шагов. Напомнил турецкий президент и о таком основополагающем требовании, как открытие Зангезурского коридора.

Пашинян протянул Эрдогану оливковую ветвь мира, но при этом сделал вид, будто забыл про ключевые условия, выдвинутые Турцией для нормализации отношений с Арменией, утверждает известный турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя haqqin.az заявление турецкого лидера на пресс-конференции перед отлетом на Генассамблею ООН. Эрдоган сообщил прессе, что армянский премьер просит о тайной встрече с ним.

По мнению Ирфана Кая Ульгера, заявленные не в первый раз условия Эрдогана - единственный путь нормализации отношений Турции с Арменией.

«Еще в 1993 году Турция обозначила три проблемы, мешающие ее сотрудничеству с Арменией. После распада СССР Турция никогда не проявляла предвзятого отношения к южнокавказским странам и признала независимость всех трех государств. Однако из-за агрессии и оккупации Ереваном азербайджанских земель Анкара прервала все отношения с Арменией и закрыла армяно-турецкую границу. На протяжении 30 лет освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации было первым требованием Турции к Армении для нормализации отношений. Второе условие - прекращение ничем не обоснованных обвинений Турции в якобы имевшем место «геноциде армян» в Османской империи. И наконец, третье условие - положить конец территориальным претензиям Армении на восточно-анатолийские земли Турции», - напоминает политолог.

Вопрос освобождения азербайджанский земель практически отпал в результате победоносной 44-дневной войны азербайджанской армии. Но без выполнения остальных двух условий встреча Эрдогана и Пашиняна не представляется возможной, считает Ульгер.

«То, что Пашинян ищет встречи с Эрдоганом, то есть выражает желание нормализации отношений, исходит из осознания армянским премьером факта, что без восстановления транспортных, торгово-экономических связей Армении с соседними странами она не сможет выйти из экономического кризиса. Хотя он при любой возможности и клянется в преданности Москве, но будущее своей страны связывает с Западом. При детальном анализе выступлений и действий армянского премьера очевидно - российский тренд для Пашинян тупиковый. Двигаясь в этом тренде, Армения пришла в такое состояние, что каждый третий ее гражданин эмигрировал или готовится покинуть страну. В такой обстановке нынешней власти очень нужны скорые положительные перемены в социально-экономической жизни.

Но вопрос в том, сможет ли нынешний армянский премьер пойти на решение двух ключевых условий для потепления армяно-турецких отношений. Ведь «геноцид» и притязания в качестве репарации на восточные турецкие земли – это основа идеологии армянской диаспоры в США, Франции, России и других странах. Да и окружение премьера тоже не готово отказаться от этих претензий к Турции. Так что перед Пашинян сейчас дилемма: снять требования к Анкаре и интегрировать страну в региональные проекты, экономическое сотрудничество или из страха перед диаспорой и РФ оставить Армению в изоляции», - делает вывод эксперт.