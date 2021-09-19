Под Киевом был обстрелян из автоматического оружия автомобиль первого помощника Владимира Зеленского и его близкого друга Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель, Шефир не пострадал. Резонанс от этого преступления соразмерен влиянию потенциальной жертвы на президента: это практически один из двух людей в окружении Зеленского, кроме его жены, к которым глава государства испытывает самый высокий уровень доверия.

Первый помощник президента Украины утром ехал из своего загородного дома на работу, когда на участке дороги, окруженном с двух сторон деревьями, по его автомобилю было осуществлено около двух десятков выстрелов, предположительно из автомата Калашникова. Несмотря на полученные ранения, водитель вывез машину из зоны обстрела, что, видимо, и спасло жизни ему и высокопоставленному пассажиру. Нападавшие не стали преследовать расстрелянное авто, поскольку впереди было оживленное шоссе.

Покушение произошло накануне голосования в Верховной Раде закона о деолигархизации, который, по замыслу его авторов, должен существенным образом снизить влияние на политическую жизнь очень богатых украинцев. Владимир Зеленский активно поддерживает эту инициативу, и в нападении на его помощника некоторые усмотрели акт угрозы именно со стороны олигархов.

Однако известно, что Сергей Шефир, осуществляющий самые щекотливые поручения президента и поддерживающий связь с украинскими олигархами, был против этого закона. Кроме того, эти люди давно нашли иные способы улаживать свои проблемы с властью. Последнее покушение на государственного деятеля в Украине произошло в 1996 году, когда якобы «донецкие» пытались подорвать автомобиль премьер-министра Павла Лазаренко, но существует уверенное подозрение, что Павел Иванович сам имитировал попытку своего устранения.