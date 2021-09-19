Экс-глава военной контрразведки Азербайджана предстанет перед судом

Начинается судебный процесс по уголовному делу в связи с фактами незаконных действий экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Низами Ширинова и других должностных лиц.

Корреспондент haqqin.az сообщает, что сегодня в Бакинском военном суде состоится подготовительное заседание под председательством судьи Джамала Рамазанова, на котором будут уточнены анкетные данные обвиняемых.

Напомним, в распространенном ранее Генпрокуратурой сообщении говорилось, что появились обоснованные подозрения в том, что Низами Ширинов в составе организованной группы вместе с начальниками управлений МНБ Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Тахировым, а также оперативником Надиром Назировым применяли насилие в отношении потерпевших и их родственников, под угрозой распространения порочащих сведений вымогали в крупном размере деньги и имущество у отдельных лиц, получали взятки за покровительство и легализовали имущество, добытое преступным путем. Были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК Азербайджана. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе предварительного расследования уголовного дела обеспечено возмещение части причиненного материального ущерба и наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым.