На прошлой неделе США и Израиль провели тайную встречу, на которой обсудили запасной план действий на случай, если переговоры по иранской ядерной сделке в Вене не возобновятся.

Как передает ТАСС со ссылкой на портал Axios, секретная американо-израильская стратегическая рабочая группа собралась впервые с момента прихода к власти нового правительства Израиля. Во встрече, проведенной в формате видеоконференции, участвовали помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и его израильский коллега Эяль Хулата.

Отмечается, что стороны выразили обеспокоенность тем, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе зашли в тупик. Особое внимание было уделено усилившейся ядерной активности Ирана, в связи с чем Израиль подчеркнул необходимость перехода к «плану Б», подробности которого не разглашаются. При этом в США заявили, что если переговоры не возобновятся в ближайшее время, то в отношении Ирана будут введены дополнительные санкции.