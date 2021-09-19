В Баку напали на двух братьев, один из них убит

В прокуратуру Гарадагского района Баку поступила информация о том, что в поселке Локбатан получили ранения местные жители Кямиль Джафаров (1998 г.р.) и Самир Джафаров (2001 г.р.).

В пресс-службе Гарадагской районной прокуратуры сообщили, что в ходе проведенного расследования былы установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый братьев - Сархан Дадашев (1997 г.р.) умышленно убил Кямиля Джафарова, нанеся ему многочисленные ножевые ранения во время ссоры, а также ранил брата К.Джафарова - Самира Джафарова.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Дадашев задержан и привлечен к следствию.