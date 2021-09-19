Азербайджанская и мировая нефть уверенно растет

Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в четверг утром на данных Минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% – до 76,4 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,22% – до 72,39 доллара за баррель, передает РИА Новости.

В то же время на мировом рынке растет в цене и азербайджанская нефть Azeri Light (CIF). Так, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,77 доллара США, или на 2,35%, составила 76,93 доллара.