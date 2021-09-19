Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный звонок Джо Байдена, желавшего сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей, сообщили американское СМИ.

Джо Байден вступил в должность президента США в среду, 20 января, передает РИА Новости.

«После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа... У канцлера Германии были другие планы. Она отклонила предложение звонка в ту пятницу днем, потому что должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином», – говорится в сообщении газеты Wall Street Journal, которая ссылается на советников, не уточняя при этом, с чьей стороны.

По данным газеты, Меркель отвергла символические жесты американской стороны как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. В результате разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу.