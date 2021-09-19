Новый главный разведчик Ирана Эсмаил Хатиб: чем он известен и что от него ждать

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее назначил министром информации и разведки священнослужителя Эсмаила Хатиба. На этом посту он сменит Махмуда Алави. Информации о новом главе ведомства немного. Известно, что Хатиб является крайне консервативным и радикальным священнослужителем, имеющим тесные связи с исламским истеблишментом.

В статье отмечается, что об Эсмаиле Хатибе очень мало информации. Известно, что он родился в 1961 или 1962 году. Является одним из самых влиятельных священнослужителей и имеет тесные связи с верховным лидером Али Хаменеи. Это неудивительно, поскольку Хатиб был учеником Хаменеи, когда изучал исламское право. Он также учился у аятолл Мохаммада Фазеля Ленкорани, Насера Ширази и Моджтабы Техрани. Каждый из них был радикальным и консервативным аятоллой.

Автор напоминает, что Ленкорани был верным сторонником аятоллы Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции.

Эсмаил Хатиб имеет некоторый опыт в сфере безопасности и разведки, в отличие от своего предшественника Махмуда Алави, у которого в этой области опыта не было. Формально он не имеет образования в области разведки или политологии, но изучал исламское право.

Хатиб присоединился к разведывательной службе Корпуса стражей исламской революции в 1980-1981 годах. О его роли в разведке Корпуса нет никакой информации, но предполагается, что в его задачу входило поддержание порядка в населенных курдами регионах. С тех времен Хатиб тесно сотрудничает с нынешним генералом Корпуса стражей исламской революции, министром обороны Мохсеном Резаи.

В 1997 году Хатиб был назначен главой Кумского отдела Министерства разведки. Позже стал начальником службы безопасности храма Имама Резы. Хатиб также работал непосредственно на Хаменеи и его администрацию.

Хатиб назначен министром в то время, когда иранское правительство подверглось серии инцидентов в сфере безопасности. Тегеран прилагает все усилия, чтобы предотвратить саботаж израильской разведки против влиятельных ученых-ядерщиков и ядерных объектов. Хатиб не только близок к Раиси, но является также и верным человеком верховного лидера. Таким образом, очевидно, что Хатиб был назначен на этот пост для того, чтобы очистить разведывательное сообщество Ирана и повысить его эффективность. Самое главное, что в него верит Корпус стражей революции.

Ожидается, что под руководством Хатиба иранская разведка будет более агрессивной как внутри страны, так и за ее пределами.