Азербайджанская полиция не дремлет: масштабный рейд против наркоторговцев

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД в ходе операций в Баку, Сумгаите и в районах Азербайджана конфисковало в общей сложности 27 кг тяжелых наркотиков, психотропных веществ и таблеток, сообщили в Министерстве внутренних дел.

«В ходе последних операций сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками из незаконного оборота изъято около 27 килограммов тяжелых наркотиков, психотропных веществ и таблеток, а также 58 культивируемых наркотикосодержащих стеблей конопли. По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана, ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия», - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в результате спецопераций задержаны 13 человек, еще один арестован.