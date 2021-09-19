Александр Караваев, автор haqqin.az 12:46

На данном этапе внутри ШОС будут развиваться сразу несколько трансрегиональных союзов. В западном ареале организации, на границе с ЕС, наиболее сильными окажутся два взаимодополняющих союза - тюркский (Турция - Азербайджан) и славянский (Союзное государство России и Беларуси). ШОС - парадоксальная структура взаимодействия. Одновременно это некие кулисы, за которыми можно различить постепенное обустройство китайского сценария евразийской интеграции (взаимодействие ЕАЭС и "Один пояс, один путь"). При этом идея ШОС и ее структурная "аморфность" полностью отвечает духу времени: уход от иерархий в сторону горизонтальных связей, регионализация и многовариантность.

Нет сомнений, что построенная в прошлом веке мировая иерархическая система пришла в упадок, оказывается невыгодной множеству "повзрослевших" игроков, экономически нерентабельной. Она уже не позволяет выполнять задачи развития национального государства с той же эффективностью, как это было в период противостояния двух систем XX века, в период деколонизации Азии и Африки. На сцену вышли сетевые объединения (глобальные корпорации и региональные интеграционные союзы), реализующие свое взаимодействие по горизонтали. Прямые связи между региональными центрами становятся важнее вертикальных коммуникаций от прежних центров принятия глобальных решений. Именно так строятся отношения на постсоветском пространстве, где влияние Москвы давно сбалансировано внешними гравитационными импульсами, и в то же время Москва остаётся ведущим местным игроком. На этих же принципах выстраиваются отношения Москвы и Анкары, которая, в свою очередь, все меньше оборачивается на Вашингтон в принятии внешнеполитических решений и уже совсем не оглядывается на европейские столицы. Схожий путь проделала Россия в 2010 -х годах, закончив цикл экономического сближения с Евроатлантикой 1990-2000-х нынешним обособлением и переходом на рельсы жёсткого прагматизма. Возможно, эта "неустойчивость" продержится до момента формирования нового центра глобального управления на Востоке. Всё-таки экономика Китая - вторая в мире по номинальному ВВП и первая по паритету покупательной способности в текущих ценах. Но также высока вероятность, что состояние "многовариантности" это не стадия переходной неустойчивости от одной стабильности к другой, а именно и есть новая "норма". На десятилетия. Поэтому ШОС весьма органично вписывается в новый информационный и социотехногенный мир, где во всём и у всех существует множество вариантов выбора. Это касается не только потребительского выбора, места жительства, но и семьи, религии, гендерного и культурного выбора.

Характерной чертой нового мира становится сочетание процессов автономизации и интеграции в любой области - от экономики до культуры. Кстати, отличие ШОС от европейского проекта в отсутствии "плавильного котла". Каждый член ШОС живёт в своем доме по своим правилам и традициям, над ними нет системы бюрократии, которая требует их изменить, корректировать или играть по одним правилам и выглядеть "одинаково". В этой ситуации уже не возникает вопросов, как могут соединиться вместе Индия, Китай, Иран, Пакистан, Россия, страны Персидского залива, да ещё Азербайджан с Турцией и Армения - всё это члены ШОС, наблюдатели и партнёры по диалогу. Мусульмане, христиане, буддисты - такова палитра нового мира и перспективная организация для него, пусть с аморфными и невидимыми механизмами (основное отличие от подобных структур XX века), но со своей повесткой и конкретным лицом. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн км², то есть 60% территории Евразии. Численность населения стран объединения примерно равна 3,4 млрд человек, это половина населения планеты. Россия и Китай - главные производители и ключевые продавцы вооружений и критических технологий. После старта процедуры вступления Ирана в ШОС Каспий становится "внутренним морем" организации. Образ чисто условный, но показывает, что Каспийский регион вышел из эпохи "сна" между мирами. Поменяв условный статус Юго-Восточного пограничья Европы, со временем он все сильнее втянется в систему развитого мира Азии - станет частью его промышленной и аграрной мощности. Это происходит уже сейчас. В рамках прежних шаблонов от ШОС ждали некое подобие НАТО или ЕС. Те, кто до сих пор "в ожидании", сфокусированы на иллюзии. ШОС на сегодняшний день это не "механизмы и дисциплины", а попытка зафиксировать/материализовать контур нового пути. Юбилей - 20-летие организации, который отмечают в этом году, это только начало развития. Крупные участники объединения уже являются самостоятельными центрами накопления регионального капитала: от финансовых резервов до геополитических активов. Преодолев фазу подражания, стали носителями символического капитала своего национального пути, выраженного в культуре и масс-медиа.