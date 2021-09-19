250 американских танков у границ Беларуси

Власти Польши решили разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

Рассказывая об «Абрамсах», которые планируется разместить у белорусской границы, Блащак отметил, что это «современнейшие» и «самые лучшие» в мире танки. Такая дислокация этих военных машин, по его словам, снизит риск нападения на страну.

Ранее сообщалось, что новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они встанут на вооружение новой 18-й дивизии. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, насчитывает 23 млрд 300 млн злотых ($6 млрд).

Основной боевой танк (ОБТ) M1A2SEPv3 - наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд AMP и улучшенную электронику.