В России резкий скачок заболеваемости и смертности от COVID
В России за последние сутки выявлено рекордное — с середины августа — количество новых случаев коронавируса — 21 тыс. 438, сообщает оперштаб.
Накануне новых заболевших было почти на 2 тыс. меньше — 19 тыс. 706 новых случаев.
Также уже трое суток подряд фиксируется рост ковидной смертности: за последние сутки скончались 820 пациентов. Выздоровели за сутки 16 тыс. 567 человек.
Всего в России за период пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев ковида, 201 тыс. 445 смертей и 6 млн 558 тыс. 780 выписанных.