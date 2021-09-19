Пасмурно, ветер: синоптики о погоде в Баку и регионах
Завтра, 24 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 17-19, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.
Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 23-27, в горах ночью - 6-11, днем - 12-17 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 сентября на Апшероне ожидается умеренное колебание метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.