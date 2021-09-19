Стихия нанесла существенный материальный урон местным жителям. Под водой остался весь собранный урожай фундука, а также заготовки сена на зиму. Местные власти уже заняты подсчетом экономического ущерба.

Начавшиеся прошлой ночью ливневые дожди вызвали селевые потоки в Загатальском и Балакенском районах Азербайджана. В результате оказались затопленными села, расположенные на берегах рек Катехчай и Талачай. Один из жителей Загатальского района погиб, утонув в Катехчай. Кроме этого, в результате удара молнии полностью сгорел дом в селе Катех.

Как заявил haqqin.az председатель муниципалитета села Катех Балакенского района Джаваншир Пириев, уровень Катехчая повысился поздно ночью и образовались селевые потоки.

«Несколько хозяйств, расположенных в селе Катех, остались под водой. Один дом сгорел. Причиной пожара, по предварительной версии, стал удар молнии», - сказал Пириев.

Стоит отметить, что село Катех – самое большое по населению в Балакенском районе. И по словам одного из местных жителей, прошлой ночью молния ударила не в один дом, а в три.

«Основной доход жителей села Катех связан с выращиванием и сбором фундука. Орехи уже собраны и аккуратно уложены для сушки. Но вода затопила село. Для кого-то это может показаться обыденным, но есть сельчане, у которых были тонны фундука. Если товар испортится и мы не сможем его продать, то придется голодать до следующего урожая», - признается в беседе с корреспондентом haqqin.az один из местных.

Сообщается, что 53-летний житель села Габиздере Загатальского района утонул в реке, когда пытался проехать в село Катех.

Стихия серьезно ударила и по Загатальскому району. Как заявили haqqin.az в представительстве Исполнительной власти района по селу Мазых, под водой остались дома в селах Йолайрыдж и Хойтала. «С раннего утра мы заняты оценкой нанесенного ущерба. Пока не установлено количество пострадавших хозяйств», - сообщили там.

Стоит отметить, что в селе Йолайрыдж проживают около двух тысяч человек. Весь доход местных жителей зависит от частных хозяйств.

«Урожай каштанов в этом году и так не был высок. Кое-как пытались заработать на каштанах, фундуке и хурме. Но стихия не позволила сделать и этого», - делится своей бедой житель села.

Аналогичная ситуация сложилась и в селе Хойтала. В настоящее время и там ведется оценка ущерба.

Между тем помощник главы ИВ Загатальского района Хагани Мамедов заявил, что ливни повысили водность местных рек, а селевые потоки в основном обрушились на три села. Представители местной власти изучают ситуацию, принимаются меры по откачке воды из домов при помощи насосов.